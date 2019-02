Getuigen gewapende overval gezocht

Bij het tankstation aan de Karel de Grotelaan liep donderdagavond rond 20.20 uur een man met een vuurwapen of iets dat daar op lijkt naar binnen. Hij bedreigde de medewerker en eiste geld. Vervolgens is hij met de buit naar buiten gelopen. Na de overval is in de omgeving gezocht naar de dader, onder meer met een speurhond en vanuit de lucht met een helikopter. De dader is vooralsnog niet aangehouden.



Getuigen

De dader is een man met een getinte huidskleur, rond de 1,80 meter lang met een normaal postuur. Hij droeg een donkerkleurige sjaal, een lichtblauwe spijkerbroek, een wit shirt en een zwarte jas met een capuchon. Het onderzoek is in volle gang en de recherche komt graag in contact met getuigen die iets gehoord of gezien hebben dat verband houdt met de overval. Informatie kan gedeeld worden via 0900-8844 of door te bellen naar Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Ook online tippen is mogelijk door onderstaand formulier in te vullen.