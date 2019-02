Arrestatieteam gaat huis binnen dankzij oplettende getuige

Na de overval zag een getuige drie jongens rennen. Het drietal ging een huis in Nijmegen binnen. Toen de getuige erachter kwam dat er een overval was gepleegd, gaf hij de informatie door aan de politie. Omdat er bij de overval gedreigd was met wapens, werd een arrestatieteam ingezet. In het huis werden drie jongens aangehouden.

De politie is nog op zoek naar mensen die tussen 21.30 en 22.45 iets opvallends hebben gezien rond het cafetaria aan de Groenestraat. Misschien zag u voor de overval iets, of was u getuige van de overval zelf. Als u nog geen contact hebt gehad met de politie, vragen we u om vandaag nog te bellen met de politie via 0900-8844.

De drie verdachten zijn 16, 18 en 19 jaar en komen uit Nijmegen. De politie doet verder onderzoek naar het drietal.

(2019059800 sk)