Bestuurder rijdt onder invloed van drugs, bijrijder heeft drugs bij zich

Agenten zagen vrijdag 7 februari rond 19.45 uur op de Veense Put een bestuurder rijden met een mobiele telefoon in zijn hand. De agenten zetten het voertuig aan de kant voor een controle. Tijdens deze controle vermoedden zij dat de man onder invloed van drugs was en namen een speekseltest bij hem af. De test gaf een positief resultaat op het gebruik van cocaïne. Op het politiebureau is een bloedtest afgenomen. Na verhoor mocht de 21-jarige man uit Wijk en Aalburg naar huis. De bijrijder had een flesje met vermoedelijk GHB bij zich. Hij is aangehouden op verdenking van bezit van harddrugs. De 20-jarige verdachte uit Wijk en Aalburg zit nog vast en wordt zaterdag verhoord.