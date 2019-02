Pakketbezorger onder bedreiging van vuurwapen overvallen

De politie gaat verder met het onderzoek en de opsporing van de daders. In de Mahlerstraat en de Kapelmeesterlaan is sporenonderzoek verricht. De politie is op zoek naar mensen, die meer over dit incident weten. Hebt u meer informatie? De politie is via 0900-8844 bereikbaar. U kunt tips ook anoniem doorgeven via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800 – 7000 of via het Politie WhatsApp nummer 06-1220 7006.