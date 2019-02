Tas gestolen bij straatroof Bergen op Zoom

De politie stelt een onderzoek in. Hierbij worden uiteraard ook de camerabeelden gebruikt die gemaakt werden tijdens de geldopname. Bent u getuige geweest van deze straatroof, of hebt u meer informatie over de dader? Dan wordt u verzocht contact op te nemen met de politie. Dat kan via het algemene nummer van de politie (0900-8844) of via What’s App (06-12207006). Wanneer u uw informatie liever (gegarandeerd) anoniem deelt dan kan dat via de website van Meld Misdaad Anoniem (www.meldmisdaadanoniem.nl) of telefonisch (0800-7000). Vermeld bij contact graag zaaknummer 2019-031301.

Politie Zeeland-West-Brabant stelt hoge prioriteit aan het oplossen van straatroven. De politie probeert er zoveel mogelijk te voorkomen én op te lossen. De impact van een straatroof op slachtoffers is immers groot. Daarnaast doet de politie ook een nadrukkelijk beroep op de alertheid van burgers door verdachte situaties meteen te melden. Bel het alarmnummer 112 als de politie onmiddellijk in actie moet komen. Het landelijke nummer 0900-8844 kan gebruikt worden voor niet-spoedeisende situaties.