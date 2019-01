Jaarwisseling 2018-2019 in Noord-Nederland

Tijdens de jaarwisseling werden door de politie in Drenthe, Fryslân en Groningen 30 aanhoudingen verricht, waaronder een 22-jarige Emmenaar die een beveiliger mishandelde en een 31-jarige Groninger die bij een ruzie iemand tegen zijn hoofd schopte.

Geweld tegen hulpverleners

In Emmen is een 22-jarige man uit deze plaats aangehouden bij een horecagelegenheid in de Dalipassage. De verdachte sloeg op een 44-jarige beveiliger in toen hem de toegang werd geweigerd. Dat gebeurde omdat de club uitverkocht was en er geen bezoekers meer konden worden toegelaten. De man werd door meerdere beveiligers aangehouden en overgedragen aan de politie.

In Groningen werd een politieauto bekogeld met zwaar vuurwerk. De auto liep daarbij schade op. Agenten zaten op dat moment niet de auto; zij waren op straat terwijl de dienstauto geparkeerd stond in de Verbindingstraat. Er zijn hiervoor nog geen aanhoudingen verricht. Het onderzoek hiernaar loopt.

Geweld tegen politiemensen of andere hulpverleners wordt niet getolereerd, daar treden wij hard tegen op. Welke vorm van geweld het ook betreft. Ons uitgangspunt is: handen af van onze hulpverleners. Tijdens de jaarwisseling werd daarom extra gelet op agressie met (illegaal) vuurwerk tegen politiemensen. Voor het doelbewust gooien van zwaar knalvuurwerk richting hulpverleners of burgers kun je vervolgd worden voor (poging tot) zware mishandeling of (poging tot) doodslag.

Vuurwerkslachtoffers

Op oudejaarsavond kwam op de Achterwei in Morra een 41-jarige man uit deze plaats om het leven. Hij raakte ernstig gewond bij het afsteken van vuurwerk en overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De politie doet een nader onderzoek naar wat er precies is gebeurd.

In Rotsterhaule raakte een 14-jarige jongen uit de gemeente Heerenveen gewond toen er vuurwerk in de kraag van zijn jas ontplofte. Hij is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

ME ingezet

In Geesbrug ontstond rond 01.00 uur een situatie op de Berkenlaan waarbij de ME moest worden ingezet. Er was een groot vuur op straat met een grote groep jongeren 50 er om heen. De politie was in afwachting van de brandweer. De sfeer werd grimmiger; er werden vernielingen gepleegd en de weg werd geblokkeerd met betonnen bloembakken. Om de brandweer veilig te kunnen laten werken moest de straat vrij worden gemaakt. Daarvoor bleek de inzet van de ME noodzakelijk. De Mobiele Eenheid voerde in totaal drie keer een charge uit, waarna de brandweer veilig kon werken en de brand kon blussen. Tijdens de inzet werd de politie bekogeld met bierflessen en vuurwerk. Er zijn geen aanhoudingen verricht; deze worden op een later moment niet uitgesloten.

Zwaar gewonden door ongeval

Op oudejaarsavond raakte een 26-jarige man uit Emmen ernstig gewond bij een eenzijdig ongeval op de Waldwei in Drachten. Door nog onbekende oorzaak botste hij met zijn auto tegen een boom. Hij is met ernstig letsel naar het UMC Groningen gebracht.

Zwaar gewonde door mishandeling/steekincident

In Groningen raakte een 31-jarige man uit Hoogeveen ernstig gewond tijdens een ruzie. Op de Grote Markt kreeg hij onenigheid met een 31-jarige man uit Groningen waarbij over en weer klappen vielen. Toen het slachtoffer op de grond viel zou hij in zijn gezicht zijn geschopt door de verdachte. Op aanwijzingen van getuigen kon de verdachte worden aangehouden. Het slachtoffer is met hoofdletsel naar het UMCG gebracht.

In Franeker raakte een 38-jarige vrouw uit deze plaats gewond bij een ruzie op het Talmaplein. Ze zou door een 61-jarige man uit een plaats in de gemeente Waadhoeke zijn geslagen en daarbij buiten bewustzijn geraakt. Op basis van getuigenverklaringen kon de verdachte worden aangehouden. De vrouw is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Gewapende overval / vuurwapengebruik/schietincident

In de Oosterstraat in Groningen zien agenten een man schieten met een pistool. Een van de agenten trekt zijn dienstpistool en de man, een 21-jarige inwoner van Duitsland, is aangehouden. Het pistool, dat is in beslag genomen, bleek een alarmpistool te zijn.

30 aanhoudingen

In de drie noordelijke provincies werden tijdens de jaarwisseling in totaal 30 verdachten aangehouden. Veelal voor vergrijpen zoals mishandeling, vernieling, belediging en het bezit van illegaal vuurwerk. In Fryslân zijn er 15 verdachten aangehouden, in Groningen 10 en in Drenthe 5.