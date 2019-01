Getuigen van autobrand gezocht

Rond 03.40 uur kreeg de politie melding dat er een auto in brand stond aan de Roland Holststraat. De brandweer bluste de brand. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting en vraagt getuigen, en mensen die meer weten over deze brand, om hun informatie door te geven via 0900-8844, anoniem via 0800-7000 of via onderstaand tipformulier.