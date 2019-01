Getuigen van dodelijk verkeersongeval gezocht

Rond 05.45 uur raakte een auto met vier vrouwen van de weg en belandde tegen een boom. Eén van de vrouwen, 23 jaar oud uit Amersfoort, raakte daarbij zeer ernstig gewond. Een agente in vrije tijd was het eerst bij haar en is reanimatie gestart. Het slachtoffer is daarna met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Daar is zij enige uren later komen te overlijden. Omstanders hielpen de andere drie inzittenden uit de auto. Zij zijn voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht.

Het tactisch verkeersteam van de politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en vraagt daarvoor getuigen om hun informatie door te geven via 0900-8844 of via onderstaand tipformulier.