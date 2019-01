Getuigen van steekincident gezocht

Rond 04.00 uur fietste het slachtoffer op de Randdijk aan de IJsselsteinse kant, in de richting van IJsselstein. Hij werd onderweg gestopt door twee jongens die zijn fiets wilden hebben. Vrijwel direct stak één van hen het slachtoffer in zijn zij, het slachtoffer vluchtte de helling af, maar kwam weer naar boven toen de twee er op zijn fiets vandoor wilden gaan. Hij werd toen nog een keer gestoken. De jongen belde de politie, en agenten gingen direct op zoek naar de twee verdachten. Een politiehelikopter en speurhond zochten mee en mede daardoor werden de twee in de omgeving gevonden. Beiden werden aangehouden. Het gaat om Nieuwegeiners van 17 en 19 jaar oud. Ze zijn meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De politie onderzoekt de zaak en vraag getuigen en mensen die meer weten over dit steekincident, om contact op te nemen via 0900-8844, anoniem via 0800-7000 of via onderstaand tipformulier.