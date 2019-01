Getuige gezocht vernieling met vuurpijl

De politie kreeg een melding van een vrouw die haar hond hier die middag uitliet. Zij vertelde dat zij was aangesproken door een onbekende vrouw. Deze vrouw vertelde haar dat zij gezien dat drie jongens met vuurpijlen op het huis aan de Vlie aan het schieten waren. Deze getuige had het drietal daarop aangesproken en zij kreeg een grote mond terug. Daarop gingen zij er op 1 scooter vandoor. De politie wil graag in contact komen deze getuige. Zij kan contact opnemen met de politie via tel. 0900-8844.