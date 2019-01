Aanhouding voor illegaal vuurwerk

De agenten gingen rond 02.20 uur op de groep mensen af, nadat er vanuit de groep met vuurwerk naar de politie was gegooid. Om de situatie te de-escaleren, en niet kon worden vastgesteld wie vuurwerk gegooid had, werd de groep naar verschillende kanten weggestuurd. Een 31-jarige man uit Nieuwegein werd ter hoogte van de Dorpstraat aangehouden omdat was gezien dat hij vuurwerk trachtte aan te steken. Hij bleek na fouillering in het bezit van 33 nitraten (illegaal vuurwerk) en een gebruikershoeveelheid verdovende middelen.