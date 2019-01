Brand onder carport

Julianadorp - Op dinsdagmorgen omstreeks 01.15 uur ontdekte de bewoner van een pand aan de Vogelzand in Julianadorp dat zijn auto onder de carport in brand stond. Ook stond de carport en de garage van zijn woning in brand. De auto en de carport van de andere (twee-onder-een-kap) woning bleken eveneens in brand te staan.