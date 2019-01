Drie aanhouding na vechtpartij

Toen de politie een van deze klanten naar buiten trok, ging deze19-jarige Zandvoorter vol in verzet. De politie moest gepast geweld gebruiken om de man onder controle te krijgen. Hierbij werd een van de politiemensen meerdere malen tegen zijn hoofd gestompt. De man wist aanvankelijk te ontkomen.

Vanwege het rumoer rondom het café besloot de politie het publiek te verspreiden. Even later ontstond echter een opstootje in de Rozenobelstraat. Ook hier bleek de verdachte bij te zijn. De man ging er vandoor, maar even verderop, in de Achterstraat, ging hij onderuit. Toen de politie de verdachte aanhield, probeerden twee mannen hem te ontzetten. Ook deze personen zijn aangehouden. Het ging om twee 21-jarige mannen uit Zandvoort.

2019000407