Inbrekers overlopen

Omstreeks 23.10 uur kreeg de politie melding van een getuige. Hij had gezien dat in de woning twee personen liepen, die hij niet herkende als de bewoners. De politie ging ter plaatse en hield het hele pand in de gaten, terwijl diensthond Paco met de hondengeleider het pand binnen ging. Paco vond de verdachten terug onder een bed in een slaapkamer, waar zij zich hadden verstopt. Bij de aanhouding is een van de verdachten gebeten.

Bij controle bleken de inbrekers via de achterdeur binnen te zijn gekomen. Onduidelijk is nog of er iets is buitgemaakt.

2018251374