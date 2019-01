Verdachte van inbraak aangehouden

Omstreeks 03.30 uur kwamen de bewoners van het huis thuis. In het pand troffen zij de verdachte aan. Hij vertelde onder invloed van drugs te zijn en mogelijk door onbekenden te zijn gedrogeerd. Hij wist niet meer wat hij deed. Vermoedelijk was de jongen via een ingeslagen raam in de garagedeur binnengekomen.

De jongen werd aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Hier moest hij een speekseltest ondergaan. De uitslag van de test was negatief. Hieruit blijkt dat hij waarschijnlijk geen drugs had gebruikt.

De politie stelt een nader onderzoek in.

2019000258