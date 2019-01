Verloop jaarwisseling 2018-2019

Naast de festiviteiten waren er ook meerdere incidenten. Er waren veel meldingen van vuurwerkoverlast door de gehele regio. Helaas zijn ook dit jaar weer hulpverleners tijdens hun werk op verschillende plekken in de regio bekogeld met vuurwerk.



Surveillerende agenten zagen rond 22:15 uur dat een man op de Dagelijkse Groenmarkt in Den Haag met een wapen in de lucht schoot. Direct hielden agenten de 41-jarige man uit Duitsland aan. De man had een wapen bij zich dat door de agenten in beslag werd genomen. Een wapenexpert stelde vast dat het om een gaspistool ging. De man zit vast en wordt gehoord.



In de Thijssestraat in Den Haag vernielde een groep jongeren omstreeks 23:00 uur toezichtcamera’s. Toen agenten op de melding afgingen, werden zij bekogeld met vuurwerk. Hierop sloten agenten de groep jongeren in en hielden zij in totaal 19 verdachten aan, waaronder een aantal minderjarigen. Alle verdachten zijn gehoord en daarna in vrijheid gesteld. Het incident wordt nog verder onderzocht.



Op de Erasmusweg in Den Haag kreeg de politie omstreeks middernacht een melding dat er vanaf een balkon geschoten zou worden met een vuurwapen. Agenten gingen naar de melding en vorderden na onderzoek bij de verdachte het mogelijke vuurwapen. Dit bleek een gasdrukpistool te zijn. Het wapen en de patronen zijn direct in beslag genomen. Een 24-jarige Hagenaar is aangehouden en er wordt proces-verbaal tegen hem opgemaakt.



Als gevolg van vliegvuur vanaf de brandstapels op Scheveningen en deels niet meewerkend publiek, werd de Mobiele Eenheid ingezet op de boulevard om werkruimte voor de brandweer te creëren en het publiek voor hun eigen veiligheid op afstand te houden. De Boulevard is uiteindelijk gefaseerd en gecontroleerd door de mobiele eenheid ontruimd. Hierbij werden tien personen aangehouden omdat zij na meerdere vorderingen van de politie niet het bevel opvolgden om weg te gaan. Deze tien verdachten zijn gehoord en kregen een proces-verbaal.



In de loop van de avond was het in de omgeving van het Kaapseplein met het Anna Blamanplein in Den Haag onrustig. Een groep van zo’n vijftig personen hinderden de brandweer die ter plekke was om vuren te blussen. De politie greep in en rond 01.15 uur traden agenten en politiehonden in de omgeving Kaapseplein met het Anna Blamanplein en de Marktweg gefaseerd en gecontroleerd op, om de tientallen mensen richting huis te krijgen.



De brandweer werd op de Herenweg in Moerkapelle gehinderd door een groep van tientallen personen toen zij omstreeks 00:50 uur een brandende aanhanger met pallets wilden blussen. De hulpverleners werden bekogeld met vuurwerk. Agenten traden op om de groep personen uiteen te drijven om werkruimte voor de brandweer te creëren. Hierbij werden drie personen aangehouden het gooien van (zwaar) vuurwerk, openlijke geweldpleging, belediging en het niet voldoen aan een bevel of vordering.



In Leiden kregen agenten omstreeks 00:15 uur een melding van een ontploffing van zwaar vuurwerk aan de Schubertlaan. Door de ontploffing sneuvelde bij twee woningen ruiten en raakten in twee woningen in totaal vijf personen gewond, waaronder vier kinderen. Na onderzoek troffen agenten in een bestelbus en een garagebox een paar honderd kilo illegaal vuurwerk aan. Ook vonden agenten zelf gefabriceerd vuurwerk en ontstekers. Een explosievenspecialist stelde de explosieven veilig. Alles is in beslag genomen. Een 36-jarige man is aangehouden. De politie onderzoekt het incident en zoekt getuigen. Hebt u iets gezien en nog niet met de politie gesproken? Bel dan met 0900-8844.



In Gouda op de Krugerlaan kreeg de politie omstreeks 04:20 uur een melding dat daar een man met een wapen zou lopen. Agenten zagen de verdachte, een 58-jarige man uit Moerkapelle, met een op een geweer lijkend voorwerp lopen en hielden hem aan. Na onderzoek aan het politiebureau door een wapenexpert bleek het te gaan om een luchtdrukwapen. De man wordt gehoord en krijgt een proces-verbaal.