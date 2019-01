Leidenaren aangehouden na dollemansrit

In de nieuwjaarsnacht zagen agenten van de verkeerspolitie rond 04.00 uur een auto een slinger maken over de snelweg en net niet de vangrail raken. Voorbij het Terbregseplein gaven ze de bestuurder een volgteken. Die leek in eerste instantie mee te werken, maar ging er ineens vandoor. Ter hoogte van de toerit Capelle aan den IJssel ging hij vol in de remmen en reed in tegengestelde richting de toerit op. Dwars door de middenberm draaide hij weer de goede kant op, voor even, om op hoge snelheid, deels tegen de verkeersrichting in, verkeerslichten negerend, proberen weg te komen.

Zijn dollemansrit ging via de Capelseweg en Hoofdweg naar Prins Alexanderlaan en President Rooseveltweg. Daar keerde hij en reed weer de Prins Alexanderlaan op, een tweede politieauto tegemoet.