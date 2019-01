Oud en Nieuw: een feest met twee gezichten

Over het algemeen verliepen de diverse feesten in de eenheid zoals je ze hoopt: zonder gedoe of incidenten. Maar er liepen ook mensen tussen die blijkbaar hun verstand hadden verloren: op diverse plekken werden agenten bekogeld met vuurwerk.

Een politieman liep rond 19.30 uur schade op aan zijn gehoor toen een 18-jarige Rotterdammer op het Oleanderplein in Rotterdam-Zuid zwaar vuurwerk naar hem gooide. Agenten gingen naar het plein vanwege een melding dat er brievenbussen werden vernield. Op het plein was een vuur gestookt door een groep jongeren, die er vandoor ging bij het zien van de politieauto. Toen de politieman met een brandblusser het vuur wilde doven, kreeg hij vuurwerk naar zich toegegooid dat naast zijn hoofd ontplofte. Hij raakte daardoor doof aan zijn oor. Hij zag wel wie er gooide en hield zelf deze 18-jarige Rotterdammer aan. De politieman is behandeld in het ziekenhuis en houdt waarschijnlijk geen blijvend letsel over aan het incident. De vuurwerkgooier wordt poging zware mishandeling ten laste gelegd.

Een 36-jarige man uit Gorinchem sloeg in de vroege ochtend van Nieuwjaarsdag rond 04.00 uur een agent een dikke lip. Eerder die nacht kwam een melding binnen dat in een café aan de Kerksteeg een vuurwapen was gezien. Besloten werd het café te ontruimen en te doorzoeken. De man bemoeide zich met de staandehouding van zijn broer, en sloeg de agent die hem tegenhield. De Gorinchemmer werd aangehouden voor mishandeling. Het vuurwapen werd niet aangetroffen.