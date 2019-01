Aanhouding poging doodslag

Het is onduidelijk wat er gebeurd is. Er is een slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht. Zijn identiteit is onbekend. De politie heeft twee verdachten aangehouden en enkele bebloede messen die in een woning lagen in beslag genomen. De politie moet nog vaststellen of een van deze wapens gebruikt is. Het is onbekend waar het incident plaatsgevonden heeft. De woonplaats van de verdachten is niet bekend. Ze zitten vast voor nader onderzoek.

Getuigenoproep

De politie wil graag in contact komen met getuigen. Als u informatie over deze zaak heeft, kunt u (anoniem) de politie informeren via 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 en www.meldmisdaadanoniem.nl, via het Politie WhatsApp nummer 06 – 1220 7006. U kunt ook een tipformulier invullen onder vermelding van het dossiernummer 2 019000083.