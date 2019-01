Aanhouding poging zware mishandeling

De politie had een afzetting gemaakt omdat kort daarvoor een steekincident had plaatsgevonden. De agenten zagen dat een auto zonder te remmen op hen af kwam rijden. Ze moesten opzij springen. De 34-jarige bestuurder reed door het afzetlint en gooide het stuur om. Hij raakte twee geparkeerde auto’s van burgers. Er is niemand gewond geraakt. De bestuurder is aangehouden en zit vast voor verhoor. Hij blies 610 ugl.