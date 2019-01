Man betrapt met flinke hoeveelheid harddrugs op zak

Als er uit een binnenzak 22 ponypacks cocaïne, twee gripzakjes hennep en een flink geldbedrag tevoorschijn komen, wordt hij aangehouden op verdenking van handel in verdovende middelen. Daarnaast is nog een hoeveelheid vuurwerk in zijn auto gevonden. De drugs en het vuurwerk zijn in beslag genomen. De verdachte is voor verhoor overgebracht naar een politiecellencomplex en zit nog vast.