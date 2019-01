Een dode en ernstig gewonde na verkeersongelukken in Vlissingen

Hebt u afgelopen nacht rond 03.00 uur iets gehoord of gezien van het ongeval op de Koudekerkseweg ter hoogte van de Sottegemstraat? Deel uw informatie dan via 0900 8844, via de politieapp (06 12 20 70 06) of het meldformulier op politie.nl/melden. Anoniem mag ook via 0800 7000 of het meldingsformulier van M (BVH 2019000222).