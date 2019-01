3 mannen aangehouden voor steekpartij Ten Hagestraat

Rond 04.45 uur was het in de omgeving van de Ten Hagestraat nog behoorlijk druk. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat er mensen zijn die mogelijk meer weten of belangrijke informatie over het incident hebben maar nog niet met de politie gesproken hebben. Deze mensen verzoeken wij om contact op te nemen via 0900-8844 of het tipformulier hieronder in te vullen. Anoniem melden kan natuurlijk ook: 0800-7000.