2019 start grillig, aantal incidenten tegen politie verdubbeld

Er was dit jaar een toename van het totaal aantal incidenten van 8,9 procent. Deze stijging is terug te zien bij het aantal incidenten in relatie tot (zware) mishandelingen/ bedreigingen (+12,2 %), vernieling c.q. zaaksbeschadiging (+8,5%), brand/ontploffing en vuurwerk (+12%). Het aantal vechtpartijen, openbare orde verstoringen (-23,4%) en assistentie aan hulpverleners (-0,6%) daalde. Ook het totaal aantal aanhoudingen is ten opzichte van de vorige jaarwisseling afgenomen. Wel zijn er meer mensen aangehouden in verband met brand/ontploffing en vuurwerk.



Henk van Essen, plaatsvervangend korpschef, typeert de jaarwisseling als grillig. ‘Het hele beeld, opgebouwd uit incidenten, aanhoudingen en geweld tegen politie, laat zien dat de jaarwisseling drukker is geweest dan vorig jaar. Ook is er een duidelijke toename van onveilig gedrag aangaande vuurwerk.’