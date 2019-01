Jaarwisseling Limburg zonder geweld tegen hulpverleners

Limburg - De overgang van oud op nieuw 2018- 2019 is voor de politie vergelijkbaar met eerdere jaarwisselingen. In het begin van de avond veel telefoontjes over vuurwerkoverlast en rond middernacht in korte tijd een groot aantal meldingen voor de verschillende patrouilles op de weg. In totaal waren er 250 incidenten en zijn er 19 aanhoudingen verricht. De jaarwisseling van 2017 naar 2018 telde 278 incidenten en 15 aanhoudingen. Er was voor zover dat nu bekend is geen sprake van geweld tegen hulpverleners in Limburg.