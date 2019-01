Hennepvangst van ruim 32.000 euro

Rond 08.00 uur kreeg de politie de melding om te gaan naar de Jan Wiegersstraat. Uit de woning kwam een sterke henneplucht. Nadat een 23-jarige vrouw open deed, trof de politie verschillende hennepresten aan in de woning. Na een doorzoeking troffen ze in een slaapkamer verschillende hennepplanten aan die lagen te drogen. De politie hield een 23-jarige vrouw uit Hengelo, een 23-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats en een 23-jarige man uit Almelo aan. Een andere man wist te ontsnappen, naar hem is de politie nog op zoek.

2019013281 (AC)