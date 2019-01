In Onder de Loep: Driemaal overval op tankstation

In Onder de Loep vanavond, 10 januari 2019, camerabeelden van de volgende misdrijven:

Raalte – Gewelddadige overval op tankstation en medewerker

Op donderdag 3 januari 2019 wordt rond 21.00 uur een tankstation aan de Weidelaan in Raalte-Noord overvallen. Het komt hierbij tot een worsteling tussen overvaller en medewerker. De overvaller plundert vervolgens de kassa terwijl hij de medewerker met een mes bedreigt. De overvaller was geheel in het zwart gekleed en had een opvallende rugzak bij zich die goed in beeld is. Het gaat om een blanke man van ca. 1.90 m lang met een grof postuur. Wie herkent hem? 2019005455

Hengelo – Overval met mes op tankstation

Op vrijdag 4 januari 2019 wordt een tankstation aan de Breemarsweg in Hengelo overvallen door een onbekende man. Hij bedreigt de twee medewerksters met een mes en dwingt hen de kassa te openen. De man gaat er met geld en sigaretten vandoor. Wie herkent de man op de camerabeelden? 2019006998

Hengelo - Gewapende overval op tankstation

Op vrijdag 28 december 2018 overvallen twee mannen omstreeks 20.30 uur een tankstation aan de P.C. Hooftlaan in Hengelo. Onder bedreiging van een vuurwapen maken de medewerksters van het tankstation de kassa open. De mannen gaan er vervolgens vandoor met het kassageld en sigaretten. Wie herkent de twee vermoedelijk negroïde mannen die op camerabeelden zijn vastgelegd? 2018583662

Zwolle/Apeldoorn - Stel steelt babyvoeding in drogisterij

Een man en een vrouw maken zich op zaterdagmiddag 25 augustus 2018 tot twee keer toe schuldig aan winkeldiefstal. Omstreeks 13.00 uur neemt dit stel eerst bij een drogist aan het Stationsplein in Zwolle pakken met babyvoeding weg. De man en vrouw zijn duidelijk zichtbaar op camerabeelden. Later op de dag omstreeks 15.00 uur steelt ditzelfde stel bij een drogist aan de Linie in Apeldoorn babyvoeding. Herkent u deze man en vrouw? 2018383873

Zwolle – Diefstal schoenen en tas bij warenhuis

Op vrijdag 31 augustus 2018 rond 15.00 uur winkelt een vrouw met een kind in een warenhuis aan de Nieuwstraat in Zwolle. De vrouw verwijdert eerst de alarmtag van een tas en een paar schoenen en neemt vervolgens de spullen mee zonder te betalen. Wie herkent deze vrouw? 2018398946

Zwolle – Diefstal bij woningcorporatie Veerallee

Op woensdagavond 10 oktober 2018 rond 20.00 uur lopen twee negroïde mannen via de hoofdingang het kantoor van een woningcorporatie binnen aan de Veerallee in Zwolle. Ze breken daar verschillende kasten open en nemen daaruit spullen weg. De beide mannen verlaten het pand vermoedelijk door een openstaand raam. Wie (her)kent deze verdachten? 2018460863

Oldenzaal/ Raalte – Reeks inbraken personenauto’s

Op woensdag 14 november 2018 worden er diverse inbraken in auto´s gepleegd in Raalte-Noord. Er worden onder andere sturen en navigatieapparatuur buitgemaakt. Op camerabeelden is te zien dat één van de verdachten een rugzak met opvallende reflectoren draagt. Uit bewakingsbeelden blijkt ook dat het dezelfde mannen zijn die auto-inbraken plegen in Oldenzaal, aan de Erve Smellink, in de nacht van zaterdag 8 op zondag 9 december 2018. Wie herkent deze mannen of kan iets vertellen over deze inbraken? 2018514332/ 2018556171

Hengelo – Gijzeling en beroving in auto (getuigenoproep!)

Op zaterdagavond 5 januari 2019 rond 18.40 uur vindt er een gijzeling/beroving plaats aan de Willem de Mérodestraat in Hengelo. Een man stapt na het boodschappen doen bij een supermarkt aan de Mérodestraat in zijn rode Mazda CX-3. Tegelijkertijd stapt er aan de passagierszijde een onbekende man in. De man bedreigt de bestuurder met een vuurwapen en dwingt de bestuurder weg te rijden in de richting van de P.C. Hooftlaan. Bij één stop ontstaat een worsteling tussen bestuurder en gijzelnemer.

Signalement: De verdachte is mogelijk van Antilliaanse afkomst, tussen de 20 en 30 jaar oud en tussen de 1.70 en 1.80 meter lang. Hij was gekleed in een donkere broek en droeg een zwarte capuchon met daaronder mogelijk een pet. De man sprak keurig Nederlands met vermoedelijk een Antilliaans accent.

Heeft u rond 18.40 uur iets bijzonders gezien in de wijk Groot-Driene, aan de Willem Mérodestraat, P.C. Hooftlaan, Brederostraat, Reviusstraat en omgeving of heeft u de man daar zien lopen? Of heeft u de betreffende auto zien rijden met twee personen er in en heeft u daar beelden van?2018858077



Herkent u personen van de beelden of kunt u iets vertellen over bovenstaande zaken neemt u dan contact op met de politie via 0800 6070, anoniem via 0800 7000 of vul het tipformulier in. Heeft u Onder de Loep gemist? Kijk dan voor meer informatie en alle camerabeelden op Gezocht & Vermist.