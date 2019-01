Tientallen dure sieraden en merkzonnebrillen terug bij eigenaren.

Zaterdag 10 november 2018 werd een 43-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden voor winkeldiefstal. De man bleek landelijk actief te zijn en wist voor lange tijd onder de radar te blijven. Winkelpersoneel herkende de man die in hun winkel was geweest en gaven een seintje aan de politie. Daarop konden agenten de man aanhouden. Op het bureau bleek de verdachte veel sieraden en brillen in zijn rugtas te hebben met de prijskaartjes er nog aan. Maar dat was niet het enige wat de politie vond. Uit onderzoek bleek de verdachte in hotels te verblijven. Zijn laatste verblijfplaats werd achterhaald en in de kamer werd nog een koffer vol met sieraden en dure merkbrillen gevonden. Door goed onderzoek konden de meeste sieraden en merkbrillen teruggebracht worden naar de rechtmatige eigenaars. En vandaag, 10 januari 2019, kan de politie eindelijk het langlopende dossier sluiten.

2018508810 AC