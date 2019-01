Brand in restaurant

In de nacht van woensdag 9 op donderdag 10 januari alarmeerde een getuige de hulpdiensten omdat er brand was ontstaan in een restaurant aan de Langestraat. De brandweer kon de brand snel blussen. De getuige had vlak voor het uitbreken van de brand glasgerinkel gehoord. Ook zag hij een scooter met twee personen weg rijden. De politie gaat uit van brandstichting en doet onderzoek