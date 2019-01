Politie zoekt getuigen overval snackbar

De politie is op zoek naar getuigen en van de overvaller is het volgende signalement bekend;

-Man;

-20 à 25 jaar oud;

-Ongeveer 1,75 meter lang;

-Zwarte jas met capuchon;

-Zwarte spijkerbroek;

-Handschoenen;

-Gezichtsbedekkende kleding.

Heeft u informatie over deze overval? Heeft u vlak voor of na de overval misschien iets gehoord of gezien dat hiermee te maken kan hebben? Of slaat u aan op het signalement? Geef uw informatie dan door via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

2019006183