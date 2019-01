Man aangehouden op verdenking van meerdere babbeltrucs

De verdachte ging elke keer op dezelfde wijze te werk. Aan de deur verkocht de man bloemen en bood vervolgens aan deze in een vaas te zetten. Eenmaal binnen leidde de verdachte de bewoners af en ging hij op zoek naar geld.



Dinsdag 8 januari overkwam een bewoonster van de Ivoorhorst dit. Na een bezoek van de bloemenverkoper miste zij opeens een flinke som geld. Een dag later ging de bloemenverkoper in dezelfde flat aan de slag, toen hij door een oplettende getuige werd herkend. Deze belde de politie waarna de man kon worden aangehouden.



De verdachte kan mogelijk in verband gebracht worden met tientallen soortgelijke diefstallen waarvan ouderen in het hele land het slachtoffer zijn geworden. De recherche doet nog verder onderzoek. De verdachte zit momenteel vast en wordt morgen voorgeleid voor de rechter-commissaris.



Tips?

Bent u ook slachtoffer van deze babbeltruc of heeft u iets gezien of gehoord wat met deze zaak te maken heeft? Neem dan contact op met de recherche via 0900-8844. Liever anoniem? Bel 0800-7000



‘Laat niemand binnen, wat ze ook verzinnen’

Te vaak zijn ouderen het doelwit van babbeltrucs en woningovervallen. Criminelen maken misbruik van hun goedgelovigheid en weten met een overtuigende smoes hun woning binnen te komen. Het zorgen voor een veilige en leefbare omgeving voor jong én oud behoort tot ons basiswerk. Dat kunnen we echter niet alleen. Het is belangrijk dat ouderen zelf ook alles doen wat binnen hun mogelijkheid ligt om te voorkomen dat ze slachtoffer worden van een babbeltruc. Om ze daarbij te helpen, is er een campagne gestart ‘Laat niemand binnen, wat ze ook verzinnen’. De campagne is gericht op senioren en de mensen in hun naaste omgeving. Het is ook aan buren, kinderen, of verzorgers om ouderen te wijzen op hun kwetsbare positie.

Voor preventietips klik :https://www.politie.nl/themas/babbeltruc.html