Extra ogen gezocht in Midden Delfland en Westland

Op vrijdag 4 januari deed politie basisteam Westland de eerste oproep op facebook. Naar aanleiding hiervan hebben al ruim 70 groep-beheerders zich aangemeld op de website.

Aanmelden als beheerder

We zoeken zowel voor Midden Delfland en Delfland nog meer actieve beheerders.

Beheert u een buurtWhatsappgroep, meld deze dan aan via www.alerteburen.nl/westland. Ook nieuwe buurtWhatsAppgroepen kunnen zich hier aanmelden.

De aangemelde groepen zijn zichtbaar in de kaart op www.alerteburen.nl/westland. Om te zien welke groep bij u in de buurt actief is hoeft u alleen uw adres in te vullen. U leest dan op de website hoe u toegang kunt krijgen tot deze buurtWhatsAppgroep.

Politieberichten in de BuurtWhatsAppgroep

Doordat de politie de beheerders van de BuurtWhatsAppgroepen in kaart heeft kan er makkelijk contact worden gelegd. Het Operationeel Centrum stuurt een bericht naar de beheerder van de BuurtWhatsApp. De beheerder deelt dit vervolgens in zijn of haar groep.

Voorbeeld WhatsApp bericht

“Dit is een politiebericht : in verband met een vernieling in de omgeving van de wijk/straat in dorpskern (Midden-Delfland/Westland) wordt u verzocht uit te kijken naar een man/vrouw met het volgende signalement … Heeft u informatie? Bel direct 112”.

Zo heeft de politie, naast de inzet van Burgernet, nóg een middel om mensen alert te maken na een misdrijf in hun buurt en hiermee de pakkans voor criminelen te vergroten. Snelheid en inzet van extra ogen & oren is nodig om de heterdaadkracht te vergroten. Hoe eerder deelnemers op de hoogte zijn van een misdrijf in hun buurt, des te groter is de kans dat er een verdachte wordt aangehouden. De deelnemers kunnen alleen reageren door direct 112 te bellen en kunnen niet via WhatsApp zelf reageren.