Jongemannen aangehouden na schieten met paintballwapen

Uit ons onderzoek blijkt dat inzittenden van de betreffende zwarte Mercedes A-klasse de afgelopen weken mogelijk in Eindhoven vaker betrokken zijn geweest bij soortgelijke incidenten. Wij hebben aanwijzingen dat er vaker vanuit deze auto mensen zijn beschoten of dat er vanuit deze auto vuurwerk naar mensen is gegooid. We komen daarom graag in contact met getuigen of mensen die iets dergelijks is overkomen en daarbij een zwarte Mercedes hebben gezien. Bel met de recherche in Eindhoven-Noord via 0900-8844 als u zich nog niet eerder heeft gemeld!