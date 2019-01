Granaat in Venlose wijk opgeruimd

De Explosieven Opruimings Dienst Defensie (EODD) heeft bij aankomst een onderzoek ingesteld en vastgesteld dat het om een brisantgranaat uit de Tweede Wereldoorlog ging. Er is in eerste instantie voor gezorgd dat de man bij het explosief weg kon gaan. Hierna is er verder onderzoek geweest en bleek uiteindelijk dat er geen explosief materiaal meer aanwezig was in de granaat. Dit was aan de buitenkant niet zichtbaar. Er bleek geen explosief materiaal meer in te zitten. Toen dat duidelijk was, kon de man het contact met de granaat verbreken. De man is in de ambulance medisch gecontroleerd door medewerkers van de ambulancedienst. De EODD heeft de granaat meegenomen.