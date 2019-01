Tweehonderdduizend extra ‘ogen’ voor politie

Dankzij de database kan de politie snel zien waar camera’s hangen en de beelden veilig stellen na een misdrijf. Dat heeft resultaat. Bijvoorbeeld afgelopen zomer in een ernstige verkrachtingszaak van een studente in Rotterdam. Toen kreeg het onderzoekteam aan de hand van particuliere camerabeelden een verdachte in beeld. ‘Camera in Beeld had een doorslaggevende rol in het onderzoek’, zegt een van de teamleiders. ‘Beeldmateriaal kan heel belangrijk zijn bij de opsporing van ernstige misdrijven, dus de hulp van burgers heeft absoluut meerwaarde.’