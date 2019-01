Man aangehouden voor dreiging met explosief in trein Emmen – Zwolle

Door de recherche is onderzoek gedaan naar de melding. Uit het onderzoek bleek dat een andere man verantwoordelijk was voor de mogelijke dreiging. Deze man zat zondag niet meer in de trein die in Zwolle werd stilgezet.

Na zijn aanhouding is de verdachte vanochtend overgebracht naar het politiebureau, waar hij is gehoord over deze zaak. Uit het verhoor, maar ook uit het onderzoek dat deze hele week is gedaan, is gebleken dat het om een persoon met mogelijk verward gedrag gaat. Uit het onderzoek is niet gebleken dat de man daadwerkelijk een explosief in de trein heeft vervoerd of geplaatst en de man is hulpverlening aangeboden.

2019009187 MB