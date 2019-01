Overval afhaalchinees; politie zoekt getuigen

Heeft u gisteravond tussen 21.00 uur en 21.30 uur iets verdachts gezien in de omgeving van de Mozartlaan? Herkent u het signalement van de jongens? Of heeft u camerabeelden die wij nog niet hebben gezien? Dan horen wij dat graag! U kunt contact met ons opnemen via 0900-8844 of via onderstaand tipformulier. Liever anoniem uw informatie doorgeven? Bel dan M 0800 7000 of ga naar meldmisdaadanoniem.nl.

2019016035 (AC)