Verdachten van autokraak aangehouden

De agenten stelden de laptop veilig en vatten post. Na een tijdje arriveerden de verdachten, die onverrichterzake vertrokken in een auto. De politie zette de achtervolging in en reed de auto klem. In de auto lagen diverse inbrekerswerktuigen. De agenten namen die in beslag en ze hielden de beide inzittenden aan. De verdachten zijn een 26-jarige Utrechter en een 24-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats.

Ze zijn voor verhoor ingesloten en de politie doet nader onderzoek.