Dief op heterdaad betrapt

Rond 02.40 uur schrok een buurtbewoner wakker van een autoalarm. De man besloot uit het raam te kijken en zag vanaf de parkeerplaats aan de Kalkhovenseweg een auto zonder verlichting wegrijden. Omdat hij het niet vertrouwde, schakelde de man de politie in. De agenten stelden een onderzoek in op de parkeerplaats en constateerden dat van twee auto’s de kentekenplaten waren verdwenen. Na een zoekslag door de omgeving, troffen agenten een man aan op de Willem Alexanderlaan. Deze man was net bezig om van een auto de kentekenplaten te verwijderen. De verdachte werd aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. De kentekenplaten die de verdachte bij zich had, werden in beslag genomen.

2019006967