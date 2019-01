Getuigenoproep woningoverval

Op 31 december omstreeks 19:30u werd er bij haar aangebeld. Toen zij de voordeur open deed, werd deze meteen naar binnen geduwd. Vervolgens kwamen er twee mannen haar woning binnen.

De mannen eisten geld. Nadat het slachtoffer had aangegeven dat er geen geld in huis was, hield de ene overvaller de vrouw in bedwang, terwijl de ander de woning doorzocht. Na de zoektocht gingen de mannen er vandoor met een geringe buit. Pas de volgende dag meldde het slachtoffer zich bij de politie.

Beide daders zijn licht getinte mannen van ongeveer 20 jaar oud, met een lengte van 1,60 tot 1,70 meter en een mager postuur. Zij spraken Nederlands. Zij droegen beiden een gekleurde sjaal en donkere kleding met een capuchon.

Heeft u op oudejaarsavond in of rond de Van Breenstraat verdachte personen of voertuigen gezien, of heeft u andere informatie die voor de politie belangrijk kan zijn, neem dan contact op met de politie op tel.nr. 0900-8844. Anoniem bellen kan ook via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).

2019000790