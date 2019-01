Politie zoekt getuigen van twee berovingen in Alkmaar

De politie doet onderzoek naar deze twee berovingen en is op zoek naar getuigen. Heeft u tussen 13.30 en 18.00 uur iets verdachts gezien in de omgeving van de Wendelaarstraat/Corfstraat? Neem dan contact op met de Districtsrecherche Noord-Holland Noord via 0900-8844. Anoniem melden kan ook via 0800-7000. Ook andere informatie die de politie kan helpen bij het onderzoek is welkom.

2019006772/2019006769