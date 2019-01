AT-er vermomd als postbesteller pakt overvaller

Amsterdam Zuidoost - Donderdagmiddag 10 januari rond tien over drie zijn op het Nieuwersluishof, twee jongens aangehouden in verband met de beroving van een postbesteller. De postbesteller in kwestie was een AT-er die de rol van de originele postbesteller had overgenomen. De verdachten zijn 16 en 18 jaar oud en zijn al goede bekenden van politie en justitie. Zij worden vandaag voorgeleid voor een rechter-commissaris.