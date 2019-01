Twee mannen aangehouden voor mishandeling

Rond 18.00 uur kreeg de politie de melding van een vechtpartij op de Trekweg tussen drie mannen. Toen de agenten ter plaatse waren troffen zij het 30-jarige slachtoffer gewond op straat aan. Hij vertelde dat hij geslagen en geschopt was en met een vuurwapen tegen zijn hoofd geslagen was. Al snel kon de politie twee verdachten, een 32-jarige man en 30-jarige man uit Den Haag, aanhouden. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.



Tips

Heeft u iets gezien of gehoord wat met deze zaak te maken heeft? Bel dan met de recherche via 0900-8844. Liever anoniem? Bel Meld Misdaad Anoniem, telefoon 0800-7000.