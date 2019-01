Getuigen gezocht poging winkeloverval

Rond 19.45 uur kwam een man de winkel aan de Burgemeester Sweenslaan binnen en probeerde met een mes geld uit de kassa buit te maken. Toen dit niet lukte is de man ervandoor gegaan in de richting van de Amstelhof. Agenten zochten in de omgeving, maar hebben de verdachte niet meer aangetroffen.



Signalement verdachte

Donker getinte man met normaal postuur

Ongeveer 1.80 meter lang.

De man droeg een blauw Adidas-trainingspak met capuchon en drie witte strepen.

Verder droeg hij donkere Nike-sportschoenen met een witte zool en een wit Nike-logo.

Ook droeg hij mogelijk donkere handschoenen. In zijn linkerhand droeg hij een platic tas en in zijn rechterhand een klein mes.



Getuigen gezocht

De recherche komt graag in contact met getuigen van de poging overval of met mensen die op een andere wijze over informatie beschikken. Heeft u informatie die de politie kan helpen in het onderzoek? Belt u dan met 0900-8844. Blijft u liever anoniem, belt u dan met Meld Misdaad Anoniem, telefoon 0800-7000.