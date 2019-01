Getuigen gezocht van mishandeling

Rond 19.30 uur zat het slachtoffer in zijn auto op het parkeerterrein vlakbij het cultuurcentrum CKC, toen hij merkte dat zijn auto werd aangetikt door een opengaand portier van de auto, een klein model groene auto, naast hem. De man sprak de persoon die het portier opende hierop aan, waarna hij enkele raken klappen van hem kreeg. De verdachte ging er niet veel later vandoor met zijn medepassagiers (een man en een vrouw) in de richting van de Du Meelaan. De vrouw kwam later terug en reed weg met de auto. Omdat het slachtoffer zo van slag was, was hij niet in staat om het kenteken van de auto te noteren.



Signalement verdachten

De vrouw is 30 à 35 jaar oud en draagt donker krullend haar tot op haar schouders en heeft een normaal postuur. Zij is tussen de 1.70 en 1.75 meter lang en zij droeg een blauwe spijkerbroek een kort donker jack.



De verdachte die de klappen uitdeelde is een korte, gedrongen man met een kaal hoofd. Lengte ongeveer 1.70 meter. Hij droeg een lichtbruin jack en sprak met een licht accent.



De tweede man heeft een lang en slank uiterlijk.



Getuigen gezocht

De recherche komt graag in contact met getuigen van deze mishandeling of met mensen die op een andere wijze over informatie beschikken. Heeft u informatie die de politie kan helpen in het onderzoek? Belt u dan met 0900-8844. Blijft u liever anoniem, belt u dan met Meld Misdaad Anoniem, telefoon 0800-7000.