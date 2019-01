Taser, illegale sigaretten en drank in supermarkt

De controle was onderdeel van een grootschalige actie van de politie, Openbaar Ministerie en de gemeente Schiedam, waaraan ook de Belastingdienst, de Regionale Belasting Groep, de RET en een netwerkbeheerder meewerkten. In de auto van de supermarkteigenaar vond de Douane duizenden illegale sigaretten. Een bezoek aan de aangrenzende woning leverde nog eens vele liters sterke drank op, bedoeld voor verkoop. De netwerkbeheerder constateerde bovendien dat sprake was van stroomdiefstal. De sigaretten en de drank zijn, net als de auto, in beslag genomen. De 24-jarige supermarkteigenaar is aangehouden. In de winkel controleerde de politie ook een 38-jarige vrouw, die een grote hoeveelheid nepsieraden op zak had. Vermoedelijk is hier sprake van heling. De vrouw had verder 2.000 euro aan contanten bij zich, waarvan zij de herkomst niet kon verklaren. Het geld en de sieraden zijn in beslag genomen.

Niet alleen aan de Boerhaavelaan, maar in heel Schiedam-Oost werd gecontroleerd. Motoragenten leidden tientallen auto's naar een controleplaats onderaan de Rotterdamsedijk. Daar werden 9 auto’s in beslag genomen en werd ruim 30.000 euro aan belastinggelden en 1.500 euro aan boetes geïnd. Ook haalden agenten een man van de weg die in het bezit bleek van gebruikshoeveelheden harddrugs en 800 euro aan contanten. De Schiedammer is aangehouden. Een andere automobilist bleek een mes op zak te hebben, dat in beslag is genomen.