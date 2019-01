Politie controleert met partners in Hoogerheide

Door de belastingdienst is er een motor in beslag genomen voor het niet betalen van de motorrijtuigbelasting. Verder voor doorrijbeslag, hiervan is 10.000 euro contant op de controleplaats betaald. Ook werd een schuld afbetaald van 430 euro en werden er zes bekeuring uitgeschreven voor het rijden met een buitenlandse kentekenplaat, terwijl de bestuurder in Nederland woont. Het boetebedrag voor deze bekeuring is 1.500 euro.