Politie vindt wapens en lachgaspatronen in auto

Tijdens hun surveillance zagen agenten rond 01.00 uur een auto half in de berm geparkeerd staan langs de Europalaan in Rijen. Zij controleerden de twee inzittenden en zagen dat er in de auto verschillende gaspatronen lagen, waarvan bekend is dat zij gebruikt worden voor het inhaleren van lachgas. Toen de agenten verder op onderzoek uit gingen troffen zij in een tas een pistool aan. Dit bleek bij nader onderzoek een zogenaamde Bibigun (nepvuurwapen) te zijn. Daarop werd een verdachte, een 24 jarige inwoner van Rotterdam, aangehouden. Bij zijn fouillering vonden de agenten nog een boksbeugel.

Nepvuurwapens zijn verboden!

Een Bibigun wordt ook wel balletjespistool of airsoftwapen genoemd. Deze nepvuurwapens zijn voorwerpen die sprekend op echte vuurwapens lijken. In Nederland zijn alle namaakvuurwapens verboden. Ook als ze groter of kleiner dan het echte wapen zijn of als ze een andere kleur hebben.

Veel mensen beseffen niet hoe ernstig de gevolgen kunnen zijn. Bedenk dat de politie een nepwapen op straat vaak behandelt als een echt wapen en daarbij geen risico neemt. Dat kan tot levensgevaarlijke situaties leiden waarbij de politie misschien zelfs moet schieten. Iedereen met een nepwapen is strafbaar; ook jongeren worden strafrechtelijk vervolgd en de straffen kunnen oplopen tot negen maanden gevangenisstraat of een geldboete tot 20.500 euro.