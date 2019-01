Straatrovers aangehouden na filmische achtervolging

Vrijdag om 02.30 uur kregen de Tilburgse politie-eenheden een melding dat er op de Spoorlaan in Tilburg een beroving plaats had gevonden. Twee jongemannen hadden daar een mes op de keel van een inwoner van Oirschot gezet en geld van hem geëist. Op basis van camerabeelden en het signalement van de daders ging de politie meteen op zoek naar deze twee verdachten. Zij werden kort daarna gespot op De Heuvel in Tilburg. Bij het zien van de politie rende een van hen een horecazaak in, terwijl de andere er te voet van door ging. Agenten zetten direct rennend de achtervolging in, waarbij ze de verdachte steeds in het oog hielden, maar er niet bij konden komen. Daarom vorderde een van de achtervolgende agenten een fiets van een voorbijgangster (21). Vanaf deze fiets wist hij de verdachte al snel in te halen, in zijn nek te springen en aan te houden.

Ondertussen troffen andere politieagenten de tweede verdachte in de horecazaak aan, waar zij hem aanhielden. Beide verdachten (20 en 21 jaar oud) zijn ingesloten.

De fiets van de behulpzame Tilburgse werd na alle commotie keurig teruggegeven. Zij wordt op passende wijze bedankt voor het afstaan van haar fiets.