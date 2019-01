Zes Tilburgers aangehouden voor voetbalrellen

Er is in Breda direct een onderzoek gestart en de afgelopen maanden heeft de politie al 25 NAC-supporters aangehouden en verhoord. Er waren veel camerabeelden die bekeken moesten worden en waar de raddraaiers op herkend werden. Dat onderzoek loopt nog steeds. Maar die beelden zijn ook ter beschikking gesteld van een onderzoeksteam in Tilburg. Ook daar zijn raddraaiers op herkend. Deze Tilburgers, in de leeftijd tussen 22 en 55 jaar, zijn de afgelopen tijd door de politie aangehouden en verhoord over hun aandeel in de rellen. Ze worden verdacht van openlijke geweldpleging en enkele worden ook nog verdacht van belediging, poging tot zware mishandeling (het slaan met een riem), en vernieling. Onder deze mannen zit de persoon die er van verdacht wordt een brandblusser kapot te hebben gemaakt waardoor een wolk ontstond en het leek alsof er traangas gebruikt werd. Dat was niet het geval. Het onderzoek loopt nog en meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.